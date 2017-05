Hoe gezond is soep? ‘Over eten’ deed de test

Kobe Ilsen en Danira Boukhriss nemen wekelijks onze voeding onder de loep in ‘Over eten’ op één. Woensdag was het de beurt aan soep om geanalyseerd te worden en dat leverde verrassende resultaten op. Zo zit er meer vitamine C in poedersoep dan in verse soep en kwamen ze tot de vaststelling dat er veel vitamines verloren gaan als verse groenten in de soepketel belanden. Is verse soep dan wel gezond, of kiezen we beter voor een kant-en-klare variant?

Verse soep is enorm gezond, maakte onze grootmoeder ons weleens wijs terwijl ze een grote lepel dampende brij in een diep bord schepte. Die soep zat vol groenten, dus moet Oma wel gelijk hebben gehad.

Kobe Ilsen en Danira Boukhriss deden woensdag de test in ‘Over eten’ en kwamen tot een opmerkelijke conclusie: poedersoepjes die je kunt vinden in de supermarkt en in een mum van tijd klaarmaakt, bevatten meer vitamine C dan zijn verse variant. Dat komt omdat gedroogde soep nog veel vitamine C bevat, op voorwaarde dat er gevriesdroogde groenten aan werden toegevoegd. De producten behouden hun smaak en voedingswaarde, omdat het water eruit wordt gehaald en de groenten in principe vacuüm worden gezogen om verpakt te worden.

Dat betekent echter niet dat kant-en-klare poedersoep uit een pakje gezonder is dan de soep die met veel liefde en geduld op het fornuis werd klaargemaakt. Poedersoep bevat veel zout en andere toevoegingen, bevat ook meer calorieën en stilt de honger minder goed. Vers soep bevat daarentegen nog een heel pak mineralen, bètacaroteen en voedingsvezels, die hun voedingswaarde minder snel verliezen. Bovendien bevat zelfgemaakte soep veel minder calorieën.

Tips voor gezonde soep

Zelfgemaakte, verse soep verliest een deel van haar vitamines omdat de vitamine C in de groenten wordt verdunt tijdens het koken in water. Vitamine C is bovendien oplosbaar in water, waardoor er een aantal gezonde bouwstenen verloren gaan tijdens het spoelen van de groenten. Elke keer verse soep opnieuw wordt opgewarmd, gaat er nog een stukje vitamine C af.

Hoe kan je de vitamines in soep toch zo goed mogelijk bewaren? Door de soep niet langer te laten koken dan nodig. Haal ze van het vuur wanneer ze warm is en warm de soep per portie op, in plaats van de hele pot telkens op te warmen.

Smakelijk!