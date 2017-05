NASA ontdekt “door mens gecreëerde” barrière rond de Aarde (en dat is mogelijk goed nieuws)

NASA-wetenschappers hebben een barrière rond onze Aarde ontdekt. Die barrière werd volgens de ruimtevaartorganisatie “door de mens gecreëerd” en zou ons beschermen tegen de deeltjesstraling uit de ruimte.

“Mensen ontwikkelen al lange tijd het landschap van de Aarde, maar nu weten we ook dat we de ruimte in onze nabije omgeving kunnen vormgeven”, staat te lezen op de website van de NASA. Volgens de wetenschappers zou een specifieke vorm van menselijke communicatie - namelijk VLF’s of Very Low Frequency-radiogolven - inwerken op bepaalde deeltjes in de ruimte en beïnvloeden hoe en naar waar die bewegen. “Bij momenten kunnen deze interacties zelfs een barrière rond onze aardbol creëren die ons beschermt tegen deeltjesstraling met zeer hoge energie.

Duikboten

Met VLF’s doelt men op frequenties tussen de 3 en de 30 Kilohertz (kHz). De radiogolven planten zich voornamelijk voort als ‘grondgolven’, die het aardoppervlak volgen. Omdat ze een lange golflengte hebben (tussen de 10 en de 100 kilometer) treedt er zeer weinig demping op en is het niet uitzonderlijk dat VLF-signalen meerdere keren de wereld rond gaan. Ze worden vooral gebruikt om te communiceren met duikboten (om Morsecode door te seinen).

Verder onderzoek moet nu aantonen of VLF-transmissies kunnen dienen om de overmatige radiatie in de omgeving van de Aarde te verwijderen. Er zijn nu al plannen voor tests in de bovenste laag van de atmosfeer om te zien of ze overbeladen deeltjes kunnen verwijderen met VLF’s.