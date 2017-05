Tom Waes moest beste buur van drugsbaron worden

De baard van Tom Waes (48) is stilaan vol genoeg voor de fictiereeks Undercover, waarvan de opnames op 6 juni starten. Waes speelt in de nieuwe Eén-reeks de Belgische undercoveragent Bob Lemmens, die ­samen met zijn Nederlandse collega Kim De Rooy (Anna Drijver) onderduikt in het drugsmilieu in de grensstreek België-Nederland.

Ze hebben het gemunt op de Nederlandse drugsbaron André (Frank Lammers) die een luxueuze villa heeft in Lommel, maar veel liever in zijn chalet vertoeft op een volkse camping in de buurt. Undercoveragenten Bob en Kim gaan naast de chalet van de drugsbaron wonen, in de hoop een vriendschap op te bouwen en zijn vertrouwen te winnen.

Het verhaal van Undercover, dat ten vroegste in het voorjaar van 2019 op Eén te zien is, is gebaseerd op de langstlopende undercoveroperatie uit de Belgisch-Nederlandse geschiedenis. De opnames vinden onder meer plaats op ­camping Blauwe Meer in Lommel en lopen tot het einde van het jaar. Andere rollen zijn voor Katrien De Ruysscher (Thuis), Manou ­Kersting (Crimi Clowns) en Kevin Janssens (D’Ardennen). Volgens regisseur Frank Devos (Chaussée d’Amour) combineert Undercover alle ingrediënten van een topreeks met een spannend verhaal, een ­dosis zwarte humor en sterke ­personages. “We zijn al een tijdje aan het repeteren en het is een feest om Tom Waes aan het werk te zien met zijn Nederlandse ­collega’s.”