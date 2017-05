Revolutie in het huisdhouden: minder vrouwen strijken, mannen nemen het niet over

Revolutie in het huishouden: voor het eerst is het aantal vrouwen dat al eens het strijk­ijzer ter hand neemt gezakt onder de helft. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel. De mannen nemen al dat strijkwerk niet over. We besteden het uit via dienstencheques. Of we laten de kreuken gewoon zitten.

De zakdoeken, die strijkt u wellicht al niet meer – al dat deed uw mama dat ongetwijfeld wel vroeger. De T-shirts? Veel kans dat u ze óók niet meer strijkt. Strijken sterft een stille dood als huishoudelijk karwei. Nog minder dan de helft van alle vrouwen steekt er zelf tijd in, blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel.

1.350 Vlamingen tussen de 18 en 75 jaar hielden voor dat onderzoek een week lang al hun activiteiten bij in een notitieboekje. Die gegevens werden dan vergeleken met 1999 en 2004.

“De vaste patronen in ons dagelijkse leven veranderen eigenlijk niet zo snel”, zegt socioloog Theun Pieter Van Tienoven van de onderzoeksgroep TOR van de VUB. “Dat maakt het net zo opmerkelijk dat strijken wél zo fel terugvalt.”

In 1999 hield 62 procent van alle vrouwen zich met strijken bezig op weekdagen, voor gemiddeld 1 uur en 18 minuten per week. Bij de laatste meting is dat gezakt tot 49 procent, die gemiddeld 56 minuten strijkt.

“Vrouwen hebben er gewoon geen tijd meer voor, omdat ze veel meer dan vroeger ook een voltijdse job hebben”, zegt Van Tienoven. “De daling tekent zich nog scherper af bij vrouwen die het drukst bezig zijn met hun job: in de leeftijdsgroep 25 tot 39 daalt het percentage van 65 naar 42 procent.”

Strijkateliers

En neen, de mannen nemen niet massaal het strijkwerk over van hun vrouw. “Mannen streken in 1999 al niet en doen dat nu nog altijd niet”, zegt Van Tienoven. “Eén man op de vijftien die er zich mee bezighoudt, 4 minuten per week. Van alle huishoudelijke taken is strijken het meest discriminerend: het is puur vrouwelijk werk.”

Maar besteden we het dan uit of doen we het gewoon niet meer? “Er zijn alleszins meer mensen die met dienstencheques hun strijk laten doen: wij groeien jaar na jaar”, zegt Alexandra Van Tongelen, de zaakvoerster van Strijkwijzer, dat zeven strijkateliers heeft. “Er zijn al veel bedrijven die hun werknemers de mogelijkheid bieden om hun was af te geven. Twee dagen later krijgen ze die dan gestreken terug.”

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn volgens Sodexo al 833.200 dienstencheques specifiek gebruikt voor strijkwerk. Het jaar voordien waren dat er amper 531.780.

Maar evenzeer zijn er vrouwen die ervoor kiezen om de strijk helemaal te bannen. “Ik doe het zelf ook al jaren niet meer”, zegt styliste Lien Degol. “Voor 90 procent van je was is het ook niet nodig, als je wat strijkt met je handen. Alleen bij hemden of bij ongebruikte kleren die een week in een reiskoffer hebben gezeten is het écht nog nodig. Willen of niet, dan moet je strijken.”

TIPS. Zo hoef je niet meer te strijken

Styliste Yana Gaevskaya van Femme Concepts is gespecialiseerd in duurzame mode en strijkt zelf nagenoeg nooit. Zij geeft tips om het ook niet meer te hoeven doen.