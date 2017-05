Goedkoop huren wordt onmogelijk

Goedkoop huren in Vlaanderen wordt haast onmogelijk. De prijzen van de goedkoopste woningen op de markt zijn nooit eerder zo sterk gestegen. Met bijna negen procent. “Op de factuur scheelt dat al gauw 31 euro. Veel geld voor iemand die met één inkomen moet rondkomen”, zegt de Huurdersbond.

Terwijl u voor een huurwoning in 2015 nog gemiddeld 590 euro neertelde, was dat in 2016 net ietsje minder: 588 euro. Dat zou goed nieuws moeten zijn, omdat huren voor het eerst in tien jaar goedkoper wordt. “Maar dat is het hoegenaamd niet”, zegt Joy Verstichele van de Huurdersbond, die vandaag de cijfers uit het jaar­rapport bekendmaakt. “Wellicht wordt de daling veroorzaakt door een groter aanbod aan nieuwbouwappartementen. Daardoor minderen de prijzen.” Keerzijde van de medaille is dat om zo veel nieuws bij te bouwen, een pak goedkopere eengezinswoningen zijn moeten sneuvelen. “Terwijl één op de vijf huurders daar wel naar op zoek is. Door de verschraling van dat specifieke aanbod worden de prijzen in dat segment duurder.”

31 euro per maand extra

De goedkoopste huurprijzen zijn dan ook met bijna 9 procent gestegen. En dat is veel sneller dan de gemiddelde huurprijzen voor alle woningen. “Op je factuur scheelt dat al gauw 31 euro per maand. Veel geld voor iemand die met één inkomen moet rondkomen”, stelt Verstichele. “Bovendien zijn het dikwijls kwalitatief minder goede woningen, die minder goed geïsoleerd zijn. Ze kosten dus meer aan energie.”

In 2013 bleek al dat een derde van de huurders – bijna 167.000 Vlaamse gezinnen – niet genoeg overhield aan het einde van de maand om menswaardig te leven. “Slechts een schamele 3,75 procent krijgt daarvan een huurtoelage.” En die aantallen zullen alleen maar stijgen, klinkt het. Dat blijkt ook uit het recordaantal mensen – bijna 7.900 in 2015 – dat subsidies aanvroeg om goedkoper te gaan wonen. De Huurdersbond spreekt van een echte wooncrisis. “Goedkoop huren kan je tegenwoordig vergelijken met de lotto winnen.”

Verstichele wil dat minister van Wonen, Liesbeth Homans, meer sociale huurwoningen bijbouwt, dat ze meer huursubsidies toekent en dat ze verhuurders fiscaal stimuleert om goedkopere woningen aan te bieden.

In 2016 werd voor een recordbedrag van 866 miljoen euro geïnvesteerd in de sociale woningbouw, reageert Toon De Bock, woordvoerder van de N-VA-minister. Het is ook de bedoeling dat voor de zomer het systeem van de geconventioneerde huur wordt goedgekeurd. “Eigenaars die bereid zijn hun woning voor een bepaalde termijn aan een lagere prijs te verhuren, krijgen daarvoor een financiële tegemoetkoming.”