Een hallucinant verhaal over een Vlaams bedrijf dat ’s nachts overal illegaal asbest ging dumpen

Illegaal gedumpte asbestcontainers, vervalste luchtmetingen,... Nauwe medewerkers schetsen een hallucinant beeld van de werking van asbestruimer C. uit Zwevegem. De zaakvoerder ontkent, maar hij sleept een verleden van overtredingen achter zich aan. En het gedumpte asbest? Dat blijft gewoon liggen, ook al is het gerecht al bijna een jaar op de hoogte.

“Hier is het.” De voormalige werknemer van de Zwevegemse asbestverwijderaar C. stapt door een groene poort een aftandse hangar binnen. We zijn in Sint-Eloois-Vijve, in het zuiden van West-Vlaanderen. ...