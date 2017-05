'Slimme' routeplanner blijkt niet zo snugger: niet om, maar door werven in binnenstad gestuurd

Antwerpen - Wie de routeplanner Bereken de slimste route op de website Slim naar Antwerpen vertrouwt, komt bedrogen uit. Wagens worden niet om, maar naar de werven gestuurd.

Mensen worden via straten gestuurd die onderbroken zijn door wegwerkzaamheden Annemie turtelboom

Antwerps Open VLD-fractieleidster Annemie Turtelboom nam de proef op de som. Zij stelde heel wat tekortkomingen vast op de site Slim naar Antwerpen.

“We hebben een aantal trajecten uitgeprobeerd, gebruik makend van de applicatie Bereken de slimste route”, zegt Turtelboom. “Nu blijkt dat die applicatie een aantal wegenwerken volledig negeert. Mensen worden via straten gestuurd die door werken onderbroken zijn, zoals de Leopoldstraat naast de Nationale Bank. In bijvoorbeeld de Schuttershofstraat is de nieuwe rijrichting niet opgenomen in de gegevens van de website. Dit is onaanvaardbaar.”

Slim naar Antwerpen werd de afgelopen maanden stevig gepromoot bij de inwoners en de bezoekers van Antwerpen. De website moet er tijdens de werken voor zorgen dat de inwoners en bezoekers van Antwerpen vlot hun weg vinden naar en in Antwerpen.

“Antwerpen is dé shoppingstad van Vlaanderen, met een breed aanbod aan winkels, van luxeboetieks over pop ups, jong talent tot alle grote ketens”, zegt Turtelboom. “Willen we er ook de komende jaren voor zorgen dat we dit grote aanbod nog verbeteren, dan is het essentieel dat iedereen vlot de weg vindt naar onze stad. Correcte informatie is dan essentieel. Daarom moet de website Slim naar Antwerpen dringend up-to-date gemaakt worden: de werken die door Rio-Link, EANDIS, district, stad en Vlaanderen worden uitgevoerd, moeten allemaal in de applicatie worden ingegeven. Zo zorgen we ervoor dat Slim naar Antwerpen een slimme website wordt en dat de burger juist geïnformeerd wordt. Met de knip van de Leien op 5 juni zal juiste, recente én correcte informatie nog belangrijker worden.”

Technisch zeer moeilijk

Turtelboom zal de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) hierover volgende week aan de tand voelen. Die geeft toe dat de routeplanner nog niet op punt staat.

