Zo wil Anderlecht vanavond de titel veiligstellen: mét Teodorczyk in de basis

Met René Weiler onder titelstress weet je het nooit helemaal zeker, maar het ziet ernaar uit dat Anderlecht vanavond aan zijn titelmatch in Charleroi begint met Lukasz Teodorczyk en Adrien Trebel.

Als paars-wit wint, is het altijd kampioen en Teo lijkt na zijn bankzittersstatuut op Club Brugge genoeg geprikkeld om eindelijk nog eens te scoren na 13 wedstrijden droogte. Sowieso wil hij ­Eupen-spits Henry Onyekuru weer voorbij in de topschuttersstand. Trebel is dan weer de belangrijkste middenvelder om druk te zetten op de tegenstander. Zondag in Jan Breydel was de Fransman nog geschorst, maar zijn loopvermogen en goeie voeten zijn belangrijk.

Dat betekent wel dat Hanni misschien weer wat rendement verliest op de linkerflank, maar op Charleroi heeft Weiler zijn counterspecialist Frank Acheampong net iets minder nodig, waardoor die wellicht op de bank belandt.

Rest de grote vraag wie achter de bal gaat staan als scheidsrechter Serge Gumienny vanavond een strafschop fluit voor RSCA. Youri Tielemans stelde zich opnieuw kandidaat na zijn misser op Club, maar hij is er zo op gebrand die kampioenengoal te maken dat hij zichzelf misschien te veel druk oplegt. Sofiane ­Hanni wil zijn verantwoordelijkheid ook nemen. Het woord is aan Weiler.