Vertrekt Mertens toch bij Napoli? Deze Engelse ploeg wil hem binnenhalen

Over een contractverlenging bij ­Napoli is er met Dries Mertens nog steeds geen akkoord. Ondertussen neemt de interesse toe. Nu schaart ook Everton zich bij de rist clubs die Mertens deze zomer probeert te halen.

Dat Mertens nog niet bijtekende, is niet alleen omdat zijn privésituatie een dipje doormaakt. Zijn 25 doelpunten – nog twee doelpunten en hij haalt Edin Dzeko in als topschutter van de Serie A – maken dat hij zijn superseizoen én zijn contractsituatie kan verzilveren. Met nog slechts één contractjaar is het of bijtekenen of vertrekken. Met name in Engeland is de 30-jarige Mertens een gewilde speler geworden. Bij West Ham, Newcastle, Crystal Palace en Chelsea viel zijn naam al, maar zeker is dat Everton de 30-jarige Leuvenaar in het vizier heeft. Niet alleen Ronald Koeman kent de Rode Duivel nog uit zijn tijd in Nederland. Zijn broer Erwin, vandaag assistent-coach bij Everton, had Mertens nog een seizoen onder zijn hoede bij Utrecht.

Op de Napolitaanse Radio Crc werd gisteren bericht dat Napoli Everton zo’n 50 miljoen euro vraagt, maar dat lijkt heel onrealistisch voor een speler met slechts een jaar contract. Wel is het zo dat Everton in de polyvalente Mertens een vervanger ziet voor Ross Barkley, die ook al zijn contract weigert te verlengen. Ook als concurrent voor Kevin Mirallas en de nog steeds revaliderende Yannick ­Bolasie is Mertens geknipt.