Kat Kerkhofs leeft zich uit in de bobslee én op het hockeyveld

“En nu eentje met Katje Kerkhofs!” Voor de gelegenheid vlijt mevrouw Steen­ackers – zo staat het achteraan op haar hockeytruitje, geleend van één van de hockeydames – zich neer voor de bende joelende vrouwen in hockeyoutfit die haar vragen om met hen op de groepsfoto te staan. Zowat een uurtje voordien heeft Kat Kerkhofs zich in een bobsleepak onvervaard op een skeletonslee gegooid, of is ze in een tweemansbob gesprongen, de diepte in. Is Kat bezig aan een carrière­switch als bobsleester of hockeyster? “Neen, ben je gek? Ik zou niet kunnen zeggen of ik nu hockey of bobslee het leukst vond, maar hockey is wel het moeilijkst.”

Kerkhofs doet namelijk haar gewone job: ze is, als programmamaakster voor Play Sports, op inleefreportage. Gisteren “verzusterden” de Belgian Bullets – de bobsleedames – met de Red Panthers – de nationale hockeyvrouwen – een initiatief van hun gezamenlijke sponsor, beddenfabrikant Auping. In de voormiddag gaven de Bullets de Panthers – zwetend in hun bobpakken in de brandende zon – een lesje push-bob.

In het provinciaal domein van Hofstade staat een ‘zomerbobbaan’, op rails in plaats van op ijs. En even later in de Mechelse Hockeyclub werden de Bullets op hun beurt door de Panthers ingewijd in de techniek van het hockey. “Er is niet echt hockeytalent aan ons verloren gegaan”, lacht Elfje Willemsen, stuurvrouw van de Bullets. “Maar we kunnen wel altijd van elkaar leren. Beiden dromen we ervan om te schitteren op grote tornooien, van de Olympische Spelen tot de kwalificaties voor het WK.”

Foto: Walter Saenen - WAS

