Uber for jobs? Uitzendkantoor gaat virtueel

Uber of Tinder voor jobs: zo zou je de initiatieven en apps kunnen omschrijven die uitzend- en selectiekantoren als Accent recent lanceerden. Werkzoekende en baas vinden mekaar al swipend en geven elkaar een beoordeling. Voor de sector is het een interessant kanaal om nieuwe doelgroepen te bereiken.

“Vooral als ik een wijnproeverij organiseer, heb ik meer personeel nodig”, vertelt Jeroen D'haeze, die in het Gentse met zijn vader de wijnbar Baravins openhoudt. “Als het heel druk is, moeten we hier toch in totaal met vijf mensen aan de slag zijn.” Jeroen is een van de eerste gebruikers van Nowjobs, de nieuwe app van uitzend- en selectiebedrijf Accent.

Deze app richt zich enerzijds op iedereen die snel een centje wil bijverdienen, en anderzijds op de horeca- en retailsectoren die vaak snel tijdelijke personeelstekorten moeten opvangen. En dus kon Jeroen via de smartphone-app ober Sebastiaan Claus engageren om in zijn bar in te vallen. “Het restaurant waar ik werkte was toch een week op verlof, en ik was op zoek naar een alternatief voor die periode. Via de app kreeg ik een job zonder dat ik me moest verplaatsen”, aldus Sebastiaan.

Flexibilisering van arbeidsmarkt

Het recente Nowjobs richt zich op mensen die tussen twee jobs zitten, maar vooral op jonge bijverdieners en studenten. “Vaak hebben studenten en jongeren ‘nu’ geld nodig om concerttickets te kopen, een onverwacht reisje te boeken of om allerlei andere leuke dingen te doen”, zegt Peter Ingelbrecht, general manager van het Nowjobs-project binnen Accent. “Onze applicatie stelt hen in staat om snel door het aanbod van tijdelijke jobs te scrollen en vandaag nog te gaan werken.”

Met de app wil Accent naar eigen zeggen inspelen op de steeds nadrukkelijkere flexibilisering van de arbeidsmarkt. Steeds meer jongeren combineren ook hun studies met tijdelijke jobs. In het vierde kwartaal van 2016 waren er bijvoorbeeld al 245.000 jobstudenten actief. Wettelijk mogen ze nu 475 uur per jaar werken. Voorts hadden, volgens Federale Overheidsdienst Economie, 185.000 mensen meer dan één job en waren er 20.000 mensen met een flexijob, al zou dat aantal volgens prognoses die Accent zelf aanhaalt dit jaar stijgen tot 80.000.

Uber for Jobs

Als test lanceerde Accent in april Nowjobs in Gent, maar het heeft als doel om het concept snel in heel België uit te rollen. Eerder lanceerde Accent ook al de app Swop, die jobzoekers in staat stelt om snel een selfie en een video op te laden en door een aanbod van zesduizend jobaanbiedingen te swipen voor het zoeken van jobs. Dat swipen van deze app deed wat denken aan Tinder for Jobs. Maar de nieuwe Nowjobs-app is eerder een Uber for Jobs. Enerzijds gaat bij Nowjobs het hele uitzendkantoor digitaal en mobiel, waaronder dus ook het contract en de loonadministratie. Werkgevers betalen online via een kredietkaart.

Een ander aspect waarmee de app van Accent aan taxidient Uber doet denken, is dat zowel werknemers als werkgevers beoordelingen geven aan elkaar. “Als werkgever ben je via dit systeem verplicht je uitzendkracht te beoordelen”, vertelt Kristien Cnockaert van Beau 10, een winkel in kinderschoenen uit Lochristi en eveneens gebruiker van Nowjobs. Snelheid en flexibiliteit moeten de kernwoorden zijn. “Na één uur had ik al twee sollicitaties op mijn jobposting en was het contract met het uitzendkantoor rond”, vertelt ze. De app voorziet namelijk ook de mogelijkheid om meteen een contract te maken en om ervoor te zorgen dat de prestaties de dag nadien al vergoed worden.

