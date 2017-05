Trump doet beurs van Tokio kelderen

De beurs van Tokio is donderdag 1,3 procent lager geëindigd. Net als op Wall Street werd het sentiment gedrukt door groeiende politieke ophef over de Amerikaanse president Donald Trump.

De Nikkei-sterindex verloor 1,32 procent tot 19.553,86 punten. Positieve cijfers over de economische groei in Japan konden het Trump-tij niet keren.

The New York Times berichtte dat Trump de inmiddels door hem ontslagen FBI-directeur Comey had gevraagd het onderzoek naar de banden van veiligheidsadviseur Michael Flynn met Rusland stil te leggen, nadat eerder bekendraakte dat de president geheime informatie zou hebben doorgegeven aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken.