Ben Weyts: “Verhoging naar 130 per uur leidt alleen maar tot meer verkeersdoden”

Een verhoging naar 130 kilometer per uur op de Belgische snelwegen? Daar komen volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) alleen maar meer verkeersdoden van. “Ik wil de prijs van extra verkeersdoden niet betalen”, laat hij weten in een reactie aan Nieuwsblad.be.

De minister vindt het invoeren van variabele snelheidsaanduidingen zinvol, maar dan vooral op de meest filegevoelige plaatsen zoals bijvoorbeeld op de ring rond Antwerpen en de E40.

“Vandaag is er al zo een 200 à 250 kilometer autostrade uitgerust met deze variabele snelheidsaanduidingen. Wanneer de werken aan de ring rond Brussel starten zal ook hier variabele snelheid ingevoerd worden”, klinkt het bij de mobiliteitsminister.

Verkeersdoden

Maar de verhoging van de snelheid naar 130 kilometer per uur, waar federaal mobiliteitsminister Bellot open voor staat, kan voor Weyts absoluut niet. “Het is mij een raadsel hoe je op basis van deze en andere studies kan concluderen om de snelheid te verhogen. We wéten dat een verhoging naar 130 kilometer per uur zal leiden tot meer verkeersdoden”, zegt Weyts.

“We hadden al het onderzoek van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), dat zwart op wit voorspelt dat tien kilometer per uur sneller rijden jaarlijks 25 extra dodelijke slachtoffers geeft. Nu hebben we ook de slechte ervaring in Nederland, waar het aantal verkeersdoden op wegen waar je 130 mag op één jaar tijd verdrievoudigd is. In Nederland gaan er om die reden nu stemmen op om die 130 km per uur alsjeblief terug te draaien”, reageert minister Weyts.

“We kampen in Vlaanderen nu al met de schande van 400 verkeersdoden op één jaar tijd. Nog meer doden tellen om een paar minuten tijd te winnen is voor mij onaanvaardbaar. Ik wil de prijs van extra verkeersdoden niet betalen.”