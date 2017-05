Te warm in je jeans? Deze broek biedt de oplossing

Het zal je maar overkomen: het is dertig graden, je draagt een jeansbroek en zweet je te pletter. Het Franse modemerk Y/Project heeft het slim bekeken: in hun collectie zit een jeans waarvan je in enkele luttele seconden een shortje maakt en, als het weer wat kouder wordt, opnieuw een lange broek. Of het exemplaar überhaupt mooi is, laten we in het midden.

De bewuste jeansbroek in de collectie heeft twee cut-outs net onder de poep, maar dat is niet alles. Als je het te warm krijgt, kun je de pijpen gewoon voorzichtig losmaken en in je handtas opbergen. Vanaf dat moment kun je verder met hotpants. Het bijzondere mode-item komt wel met een hoog prijskaartje: 425 dollar (405 euro).

Foto: Y/Project

Wil je een beetje verkoeling, dan kun je de broekspijpen er dus ook aan laten. Of ga voor een jeansbroek uit de collectie van Levi’s in samenwerking met Vetements. Deze merken brachten onlangs een model op de markt met een rits aan de achterkant, die kan volledig open zodat je bilpartij wordt ontbloot.