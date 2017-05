Hoe Anderlecht opdoffer na opdoffer incasseerde en toch kampioen werd

Straf toch: Anderlecht is kampioen. Wie dat halverwege van het seizoen had gezegd, was voor gek versleten, want Paars-wit had toen al enkele keren de wonden mogen likken. Een chronologisch overzicht van de mars naar de top van René Weiler en de zijnen.

1. Weinig overtuiging, veel kritiek

René Weiler. Dat was de naam van de nieuwe coach van Anderlecht. Niet Roberto Martinez, intussen bondscoach, of Paul Le Guen, wel een relatief onbekende Zwitser. Een grote gok, en de eerste maanden zijn dan ook moeilijk. Het spel lijkt nergens op, maar Anderlecht pakt wel de punten. Pas op 25 september verliest het voor het eerst, op eigen veld van...Westerlo. Al is er om het laatste doelpunt van de Kempenaars heel wat te doen. Zit hij of zit hij niet? Het zal niet de laatste onzekere tussenkomst van doelman Davy Roef zijn.

2. Alweer met de billen bloot

Op dertig oktober volgt nog zo’n opdoffer: Waasland-Beveren speelt al vanaf de eerste minuut met tien man na een rode kaart voor Seck, maar wint toch van Anderlecht (2-1). De druk op Weiler neemt toe. De titel? Nee, daar denkt niemand aan. In Europa lukt het trouwens wel: enkele dagen na de blammage in het Waasland gaat Mainz met 6-1 voor de bijl.

2. De naam is Boeckx, Frank Boeckx

Weiler heeft genoeg gezien. Op 24 november zet hij de onzekere Davy Roef op de bank en laat hij in de Europese match tegen Qabala Frank Boeckx starten. Die verdwijnt -in de competitie- niet meer uit doel, schenkt zijn verdediging het broodnodige vertrouwen en pakt uit met enkele knappe reddingen. Roef vertrekt in januari naar Deportivo La Coruña, in zijn plaats komt Ruben. Die krijgt in de Europese wedstrijden het vertrouwen.

3. Dziekuje, Teo*

Sinds 12 maart scoorde Lukasz Teodorczyk nog niet, maar in de reguliere competitie trok hij zijn team meermaals over de streep. We sommen even op: zijn goals leverden punten op tegen Eupen, Gent, Charleroi, Standard, Lokeren, Zulte Waregem en nogmaals AA Gent. En toen...zweeg zijn kanon: op 12 maart trof hij nog raak in de 3-0 zege tegen Waasland-Beveren, in Play-off 1 miste hij vooral kansen.

(*Bedankt, Teo in het Pools)

4. Bedankt, Sint-Truiden

Club Brugge laat het thuis afweten tegen Sint-Truiden (2-2), Paars-wit klopt zelf vlotjes Waasland-Beveren. Wat niemand enkele maanden eerder voorspelde gebeurt toch: Anderlecht sluit de reguliere competitie af als leider. Belangrijk, want als twee teams in Play-off 1 met een gelijk aantal punten eindigen (en ze allebei hun punten naar boven afgerond zagen-of allebei niet), wordt de ploeg die in de reguliere competitie eerste eindigde als eerste gerangschikt.

5. Het Europa-effect

In de Europa League raakt Anderlecht met wat meeval voorbij Zenit Sint-Petersburg. Daarna schakelt het APOEL uit, waarop met Manchester United een klepper wacht. Op eigen veld wordt de Engelse topper in bedwang gehouden (1-1), op Old Trafford hebben de Mancunians verlengingen nodig om een ijzersterk Anderlecht op de knieën te bedwingen. De Brusselaars krijgen vleugels en plakken enkele dagen later Club Brugge tegen de muur: 2-0, de voorsprong bedraagt plots acht punten. Titel 34 lijkt binnen...

6. Het Karolo-effect

...maar dan is daar plots Charleroi. Dat komt in het Astridpark winnen (met dank aan de door Anderlecht zelf uitgeleende Harbaoui). Daarna speelt Anderlecht gelijk in Gent en wint het ondanks een snertprestatie met 2-0 van Zulte Waregem. Plots lijkt de titel wat minder zeker, vooral omdat Club Brugge intussen weer op dreef is gekomen. De wedstrijd op Club Brugge moet beslissen: wint Blauw-zwart, dan komt het op een punt. Bij een gelijkspel is Anderlecht bijna zeker, bij winst zelfs helemaal. Maar het wordt 1-1, en dus moet het titelfeest nog enkele dagen uitgesteld worden.

7. Het Karolo-effect (bis)

Op Charleroi is het dan toch raak: uitgerekend Boeckx gaat in de fout bij de 0-1, maar wie scoort tweemaal? Juist: Lukasz Teodorczyk. Dziekuje, Teo.