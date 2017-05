“ISIS verzamelt zijn topexperts om chemische wapens te maken”

ISIS verliest steeds meer terrein in Syrië en Irak. Om zijn resterende vestigingen te versterken, zou de terreurgroep nu al zijn wapenexperten verzamelen in een nieuwe officieuze hoofdstad om er te werken aan chemische wapens. Dat vermoeden althans de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Volgens Amerikaanse regeringsbronnen zal de nieuwe cel opereren vanuit een ISIS-gecontroleerd gebied, gelegen in de Eufraat-vallei tussen de steden Mayadin en Qaim. De experts, gespecialiseerd in chemische wapens, zouden voordien nog nooit hebben samengewerkt.

De nieuwe locatie heeft intussen al de aandacht getrokken van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Een bron binnen Defensie verklaarde aan CNN dat er intussen al duizenden ISIS-strijders en symphatisanten in het gebied verblijven. Officieus wordt het zelfs de nieuwe ISIS-hoofdstad genoemd.

De officiële ISIS-hoofdstad is nog steeds Raqqa. Maar de terreurgroep staat er steeds zwaarder onder druk en verliest er veel terrein. “We weten intussen dat er een ISIS-exodus plaatsheeft in Raqqa. Maar tegelijk neemt de terreurgroep ook een heleboel technische expertise mee”, vertelt majoor Adrian Rankine-Galloway aan CNN.

Slechte kwaliteit

Of die experts ook de kunde hebben om chemische wapens samen te stellen, wil kolonel Ryan Dillon, woordvoerder van de Amerikaanse coalitie in Syrië, niet bevestigen. “Maar we weten wel dat ze rondlopen. En dat ISIS sowieso chemische wapens wil inzetten. Wees maar zeker: dat willen we liever niet zien gebeuren. “

Tot nog toe heeft ISIS nog maar enkele keren chemische wapens ingezet, maar die waren telkens van slechte kwaliteit en dus lang niet efficiënt genoeg. Volgens Amerikaanse militairen zijn ze lang niet zo krachtig als hun conventionele explosieven.