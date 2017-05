Wijkagent heeft zijn dagje niet en achtervolgt zichzelf op zoek naar lokfiets

Wijkagenten hebben gewoonlijk niet de meest spannende job, maar in het Nederlandse Leiden dacht er gisteren eentje dat hij een fietsendief op het spoor was, en hij ging er meteen achteraan. In de combi achtervolgde hij de lokfiets die vlakbij zijn auto bewoog, hij kon dus niet ver zijn. Hij vond de fiets echter maar niet, tot hij achterin de combi keek.

De politie van Leiden heeft een aantal lokfietsen met GPS-trackers, waarmee ze notoire fietsendieven proberen te vangen. Een wijkagent was echter niet op de hoogte van het feit dat de combi waarmee hij het bureau verlaten had, zo’n lokfiets achterin had staan.

Terwijl hij zijn ronde deed, hoorde hij een melding van zijn collega’s dat de lokfiets in beweging was. De locatie van de fiets kwam bijna perfect overeen met zijn eigen locatie dus ging de man meteen op onderzoek uit. Hij zette zelfs een bestelwagen aan de kant die groot genoeg was om een fiets achterin te hebben.

Het bestelbusje was echter leeg, maar kreeg opnieuw te horen dat het signaal toch echt wel van vlakbij hem kwam. De man wist zich echt geen raad meer, maar ontdekte dan dat de lokfiets in kwestie de hele tijd achterin de combi gestaan had. Zijn collega’s van Politie Leiden Noord konden er alvast hartelijk om lachen.