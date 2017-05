Mama schrijft open brief naar Ben Weyts: “Mijn dagelijkse fietstocht naar het werk is dolkomisch avontuur”

Aalst - Leen Van der Heyden, een jonge mama uit Aalst, fietst elke dag naar de school in Anderlecht waar ze lesgeeft. Een tocht van 60 kilometer, die vaak niet zonder slag of stoot verloopt. Daarom schreef ze woensdag een ludieke open brief naar mobiliteitsminister Ben Weyts, waarin ze ijvert voor meer fietsvriendelijk verkeer.

“Rijd ik op de rijbaan omdat het fietspad echt te wensen overlaat, wijst de autochauffeur mij er op claxonnerende wijze op dat er ook een fietspad is”, schrijft ze op haar Facebook-pagina. Ze geeft hem trouwens niet helemaal ongelijk, de automobilist blijft volgens haar namelijk nog steeds de “koning” op de weg.

“Maar wanneer ik dan op het “fietspad” rijd, wijst de voetganger mij er - op bijna even vriendelijke wijze- op dat er nog een straat is om te fietsen. Ook hem geef ik niet helemaal ongelijk. Het fietspad is namelijk in zo een goede staat dat het verschil met het al even begaanbare voetpad klein is. Rijd ik dan weer de straat op, blijft mijn stalen ros haperen op de tramsporen en maak ik een salto die ik nog nooit eerder maakte.”

Koning laten wankelen

De mama van twee omschrijft haar dagelijkse onderneming als “dolkomische avonturen” en lanceert tegelijk een oproep aan minister Weyts. “Ik weet dat ook u twijfelt aan de positie van de koning in ons land. Wordt het dan niet eens tijd om ervoor te zorgen dat de koning op een veilige wijze kan opgevolgd worden? Zeker wanneer u van onze kleine prinsjes en prinsesjes ook verwacht dat zij de positie van de koning in twijfel stellen door dezelfde paden te betreden op hun weg naar school”, schrijft ze.

“Kortom, vooraleer u de koning aan de kant wil schuiven, zou het leuk zijn dat u eerst de weg van zijn opvolger vrij en toegankelijk probeert te maken. Ga gerust eens mee op avontuur om dit te ontdekken.”

Niet fietsvriendelijk

Dat fietsers het nog steeds niet onder de markt hebben op de openbare weg, en dat het soms ronduit gevaarlijk kan zijn op de openbare weg, bleek nog maar eens de voorbije dagen. Woensdag werd een 17-jarige fietser nog van de weg gemaaid, waarna de aanrijder vluchtmisdrijf pleegde. En dinsdag kwamen dan weer drie vrouwen van een fietsvereniging om het leven nadat ze op een druk kruispunt wilden oversteken.