Test-Aankoop in beroep tegen Apple: “Opslagcapaciteit iPhones is misleidend”

Test-Aankoop gaat in beroep tegen de misleidende informatie van Apple over de opslagcapaciteit van de iPhone.

De Franstalige rechtbank van koophandel in Brussel heeft in februari de klacht van consumentenorganisatie Test-Aankoop tegen de Amerikaanse technologiereus Apple afgewezen. De zaak werd vandaag/donderdag ingeleid voor het hof van beroep, zegt woordvoerder van Test-Aankoop Simon November.

De rechtbank van eerste aanleg had geen oren naar de argumentatie van Test-Aankoop dat de informatie die Apple bekendmaakt over de opslagcapaciteit van de iPhones misleidend is. De rechtbank van koophandel merkte echter op dat Apple zijn beleid wat wijzigde tijdens de procedure. Zo is op de website een opmerking gepubliceerd, die aanduidt dat de hoeveelheid vrije ruimte kleiner is en “varieert vanwege een groot aantal factoren”.

De rechters oordeelden ook dat de reclamecommunicatie van Apple, die de totale opslagcapaciteit vermeldt (en dus hoger is dan de nuttige capaciteit), niet leugenachtig is en mensen misleidt, onder andere omdat wie zo’n hoogtechnologisch product koopt, nuttige informatie daarover opzoekt.

“De rechter was van mening dat de consument zelf op zoek moet gaan naar informatie. Maar dat is een kromme redenering. Het is de plicht van de verkoper om de klant correct te informeren”, vindt November.