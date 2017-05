AXA Bank wil snoeien in netwerk

AXA Bank wil snoeien in zijn netwerk. “Mensen hebben we niet teveel, agentschappen wel”, zegt de nieuwe CEO Peter Devlies in een interview met Trends. AXA Bank telt 700 agentschappen en wil dat aantal geleidelijk afbouwen. Kantoren moeten samensmelten tot grotere entiteiten, om te beantwoorden aan de vraag naar specialisatie.