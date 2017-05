Adam heeft een gezin met twee vrouwen: “Het wordt nog steeds heel warm en zweterig in ons bed”

Adam Lyons is ervan overtuigd dat we in de toekomst allemaal kinderen met z’n drieën moeten opvoeden. De Londenaar woont samen met zijn twee vriendinnen in Texas, en vindt een relatie met drie het ideale model. “Het is zo fijn dat we de kinderen samen kunnen opvoeden”.

Adam Lyons wordt wel eens “de gelukkigste man op aarde” genoemd omwille van het feit dat hij niet één, maar twee vriendinnen heeft. Ze delen een super-kingsize bed en verwachten nu hun derde kind. Adam had al een zoontje met Brooke, die uit een vorige relatie ook al een zoontje had. Nu is ook Jane, de andere vriendin zwanger van een jongen.

“We hebben het er vaak over gehad en we beschouwen onszelf allemaal als ouders voor de kinderen. Ze noemen ons ook gewoon papa, mama en mama. Voor ons werkt drie absoluut beter dan twee”, aldus Adam. Ze geloven er dan ook echt in dat hun gezinsvorm de toekomst van relaties en het ouderschap inhoudt.

“Zoveel vrienden van ons hebben een ‘normale’ relatie met twee en ik zie ze worstelen om hun kinderen, jobs en relatie te combineren. Het is gewoon moeilijk met twee mensen. Maar met drie ouders kan er altijd iemand voor de kinderen zorgen en hoeven we elkaar helemaal niet te benijden omdat we allemaal tijd genoeg hebben.”

“Met drie mensen is het logistiek zoveel makkelijker om al die dingen te combineren, we delen dezelfde verantwoordelijkheden en het komt ook aan onze seksuele voorkeuren tegemoet.”

“Wat wij hebben is geen fase”

“Toen Brooke, Jane en ik voor het eerst openlijk uitkwamen voor onze relatie kregen we heel wat kritiek en zeiden sommige mensen dat het niet zou blijven duren. Maar we zijn nu al vijf jaar samen. Wat wij hebben is geen fase, we zijn een echte familie met gezonde en gelukkige kinderen. Onze zoon Oliver ziet zelfs niet wat er ‘ongewoon’ is aan ons gezin.

Een bericht gedeeld door Russian Jane Shalakhova (@jane_st) op 4 Mei 2017 om 5:51 PDT

Voor Jane zorgde hun bijzondere relatie er zelfs voor dat ze het zelfs maar wilde overwegen om zwanger te worden. “In eerdere relaties wilde ik geen kinderen, ik gaf er ook niet om. Ik dacht altijd dat als je een baby kreeg, je een slaaf werd van je kind. Je ziet zoveel ouders worstelen.”

“Maar Dante zien opgroeien terwijl we hem met z’n drieën opvoedden, deed me realiseren dat we het als familie konden doen. Met drie ouders in de buurt is het zo doenbaar.”

Samen naar de stripclub

Van tijd tot tijd halen Adam, Brooke en Jane er nog graag een vierde partner bij in bed, al geven ze toe dat ze nu, met twee kinderen en een baby op komst, daar vaak te moe voor zijn. “We zijn nog altijd open in onze relatie”, aldus Adam, “en we slapen nog met andere mensen maar om eerlijk te zijn hebben we daar niet veel tijd meer voor.”

“We staan nog steeds open voor plezier als de gelegenheid zich aandient. Als we er nog iemand wilden bijnemen, zou dat zeker mogelijk zijn.” Waarop Jane meteen toevoegt: “Maar we maken absoluut nog tijd om samen naar stripclubs te gaan en ons daar te amuseren.”

“Met drie mensen is het makkelijk om leuke activiteiten in te plannen. We zorgen er altijd voor dat we tijd hebben om samen leuke dingen te doen en we hebben wekelijks een date-night. Adam, Brooke en ik slapen nog altijd samen in hetzelfde supergrote bed en het wordt nog steeds heel warm en zweterig tussen ons drie.”

Een bericht gedeeld door Adam Lyons (@thedatingcoach) op 4 Dec 2015 om 10:50 PST

Hopen op een huwelijk

Het driekoppige koppel wil later dit jaar trouwen en plant ook nog meer kinderen te krijgen. “Jane en Adam willen nog altijd echt een dochter”, vertelt Brooke, “dus we zijn overeengekomen dat we gaan proberen nog een kind te krijgen.”

“Maar ik zou het absoluut heerlijk vinden om getrouwd te zijn met Adam en Jane. Het is iets wat we altijd hebben willen doen ook al is het niet legaal. Maar zelfs dan vinden we het belangrijk om die verbintenis te maken naar elkaar en onze familie en vrienden toe.”