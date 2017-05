Sorry, René: onze clubwatcher biedt Anderlechtcoach Weiler zijn excuses aan (maar...)

Neen, dit is geen knieval. Wij staan nog altijd niet achter het weinig attractieve reactievoetbal dat René Weiler (43) serveert, weg van de RSCA-huisstijl. Maar Anderlecht pakte wel zijn 34ste titel mét René Weiler en niet ondanks Weiler. Daarom blijven we niet op de kap van de Zwitser zitten en geven we hem de credits die hij verdient: de coach mestte de kleedkamer uit, smeedde een nieuwe ploeg en maakte Anderlecht fysiek ijzersterk.