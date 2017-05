Hond takelt meisje (6) ernstig toe, baasje staat er gewoon naar te kijken

De zesjarige Evelina Tempelman uit Diepenheim (Nederland) is dinsdag lelijk toegetakeld door een loslopende Duitse herder. Het slachtoffer werd met zware verwondingen aan haar benen naar het ziekenhuis gebracht. Het baasje van de hond liet alles gebeuren zonder in te grijpen en wandelde nadien rustig voort.

“We wonen op een boerderij, en er loopt een klein pad langs ons erf. We kunnen het grootste deel van dat pad zien, dus sinds twee maanden mocht ze daar in haar eentje fietsen”, getuigt mama Marita Talo aan RTL Nieuws.

Zo trok het Evelina er dinsdag rond 17 uur met haar fiets alleen op uit. Na vijf minuten is ze meestal terug, maar nu was dat niet het geval. Toen mama Marita even later een kijkje ging nemen, zag ze haar dochter al schreeuwend terug naar huis kruipen.

“Haar benen bloedden helemaal. Ze had een zomerjurkje aan dat over haar benen viel, maar daar kwam het bloed doorheen, haar benen lagen helemaal open”, vertelt de moeder. “Ik kon ondertussen alleen maar denken: wat is hier in hemelsnaam gebeurd?”

Geopereerd

Volgens de politie was het meisje langs het pad gegrepen door een loslopende hond. “Een kleine, wat oudere vrouw met blonde krullen had haar loslopende hond niet onder controle. Ze heeft het meisje aan haar lot overgelaten en is na het incident weggegaan met de hond”, klinkt het bij de politie.

Marita bracht Evelina naar het ziekenhuis, waar ze geopereerd werd aan haar verwondingen. Intussen is ze opnieuw thuis. “Het gaat nu redelijk met haar. Ze kan maar niet begrijpen waarom de hond haar aanviel, ze denkt dat het haar schuld is.”

Niet bang van honden

De eigenaar van de hond meldde zich uiteindelijk pas vier uur na het incident bij de politie. Talo hoopt ooit met de vrouw te kunnen spreken. “Ik kan niet begrijpen dat je zo’n jong meisje alleen met haar verwondingen in het bos achterlaat, dus ik wil haar verhaal graag horen”, zegt ze/

Evelina is nog steeds onder de indruk van wat er allemaal gebeurd is. Toch is ze sinds de aanval niet bang geworden van honden. “Toch niet voor kleine honden, voor grote misschien wel een beetje. Maar mijn familie heeft ook grote honden en die vind ik wél lief”, aldus het kleine meisje aan de Nederlandse krant De Telegraaf.

Hieronder kan u de foto’s zien van de bijtwonden aan de benen van het slachtoffer. Opgelet: schokkende beelden!