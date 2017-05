Van Overtveldt past mouw aan pensioenval, Gezinsbond vindt het “onvoldoende”

Brussel - Gepensioneerden die hun brutopensioen zien stijgen, zullen niet langer het risico lopen dat ze er netto op achteruit gaan. Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) voert een technische correctie door om die zogenaamde pensioenval weg te werken. Hetzelfde geldt voor wie een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt.

Voor aanslagjaar 2016 werd al eens gesleuteld aan de berekening van de bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomens, om te vermijden dat de pensioenval zich nog zou kunnen voordoen. “De berekening van de bijkomende vermindering bereikt echter het vooropgestelde doel niet”, erkent Van Overtveldt.

De minister van Financiën kreeg donderdag groen licht van de ministerraad om het systeem via een wet ‘diverse fiscale bepalingen’ verder bij te sturen voor belastingplichtigen die uitsluitend pensioenen, vervangingsinkomsten of wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen genieten.

Zijn collega van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), preciseert dat de verhoging van het brutopensioen dat zich bevindt tussen 15.518,54 en 16.600 euro, vandaag niet altijd tot een verhoging van het nettopensioen leidt, en in sommige gevallen dus aanleiding kan geven tot een lager nettopensioen. Op basis van ramingen uitgevoerd door de administratie, bevinden 128.000 gepensioneerden zich in die schijf.

Gezinsbond: “Hervorming gaat niet ver genoeg”

De Gezinsbond is kritisch over de aangekondigde maatregelen van Van Overtveldt. “We zijn tevreden dat een hoger bruto pensioen nooit meer kan leiden tot een lager netto pensioen. Maar de hervorming gaat niet ver genoeg. Ze leidt in bepaalde gevallen nog altijd tot verarming of verlies van koopkracht. Dat is en blijft onrechtvaardig”, zegt Manu Keirse, Gezinspolitiek Secretaris van de Gezinsbond.

Manu Keirse. Foto: BELGA

“De oplossing van minister Van Overtveldt betekent immers niet dat mensen netto altijd meer zullen overhouden van een bruto hoger pensioen. Voor een deel van de gepensioneerden zal een bruto verhoging nog altijd resulteren in een netto status quo. Dat kan voor ons niet. Wie langer werkt, moet daar ook écht meer geld aan overhouden, en niet alleen in theorie. En als je na een index- of welvaartsaanpassing een hoger bruto pensioen krijgt, moet je daar ook daadwerkelijk netto meer voor krijgen, anders betekent dit nog steeds een verlaging van koopkracht en welvaart. Wat al helemaal niet kan, is dat je een forse som geld betaalt – 1.500 euro per studiejaar - om je studies af te kopen en daar niets voor terugkrijgt. Dat betekent de facto een verarming”, aldus Keirse.

De studiedienst van de Gezinsbond werkte in april al een alternatieve formule uit, waardoor elke bruto pensioenverhoging netto ook meer oplevert. “We betreuren dan ook dat de minister van Financiën ons nog altijd niet heeft uitgenodigd om die formule te bespreken. We hebben hem begin mei al gevraagd om een overleg waarop we onze voorstellen kunnen komen toelichten.”