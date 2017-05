Vijf jaar voor de start van het WK 2022 is het eerste WK-stadion in Qatar al klaar. De werken aan het Khalifa International Stadium, met 40.000 zitjes, zijn helemaal afgerond.

De voetbaltempel werd al in 1976 gebouwd, maar moest een grondige renovatie ondergaan. Dat kostte de organisatie zo’n 80 miljoen euro, maar het resultaat is er wel. Opvallend is het koelsysteem in het stadion, waardoor het mogelijk is om bij temperaturen van +50 graden te spelen.

Het is uitzonderlijk dat een WK-stadion zo vroeg klaar is. Soms zijn de werken pas weken voor de start van het toernooi afgerond. Dat is geen toeval, klinkt het in Qatar. “Dit toont aan hoe vastberaden we zijn om het WK te organiseren”, aldus Hassan Al Thawadi, de secretaris-generaal van de organisatie van het WK 2022 in Qatar.

Terwijl het in Qatar - door slavenarbeid - vlot gaat, dringt de tijd in Brussel. Daar moet de openingsmatch van het EK 2020 gespeeld worden, maar er zijn nog allerlei obstakels te overwinnen vooraleer er effectief kan begonnen worden met de bouw van de nieuwe voetbaltempel. Ook in Rusland weten ze van wanten, daar werd het eerste stadion voor het WK 2018 eind 2016 al ingehuldigd.

