Anderlecht op zijn sterkst tegen Charleroi: Teodorczyk en Trebel starten

Anderlecht kan donderdag zijn 34e titel pakken op het veld van Charleroi. Als het wint - of als Club Brugge punten laat liggen - is paars-wit zeker. René Weiler heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de beslissende wedstrijd. Lukasz Teodorczyk en Adrien Trebel komen zoals verwacht in de ploeg in vergelijking met de topper tegen Club Brugge.

Trebel miste de topper vorige zondag door schorsing. De middenvelder moet op het middenveld voor extra werkkracht zorgen. Door de terugkeer van de Fransman schuift Sofiane Hanni opnieuw naar links, Youri Tielemans speelt wat hoger. Frank Acheampong is het kind van de rekening en start op de bank.

In de spits moet Isaac Kiese Thelin opnieuw zijn plaats afstaan aan Lukasz Teodorczyk. De Poolse topschutter, die al sinds 12 maart droog staat, moest in Brugge nog op de bank plaatsnemen. Hij werd gestraft door Weiler, maar de Zwitser rekent nu weer op zijn spits. Verder kiest Weiler voor dezelfde namen die zondag een punt pakten in het Jan Breydelstadion.

Hamdi Harbaoui zal het zijn moederclub alvast niet moeilijk maken van aan de aftrap, de Tunesiër start op de bank. Ook Clément Tainmont begint niet aan de wedstrijd. Opvallend, want de Carolo’s gingen in beroep tegen de schorsing van de flankspeler zodat hij vandaag speelgerechtigd was.