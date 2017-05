Ze zouden trouwen in augustus, maar Jean-Jacques verloor verloofde op onveilige weg: “Laat Sabrina niet voor niks gestorven zijn”

Meerbeke / Aalst - Jean-Jacques Mattens (55) is een gebroken man. Zijn 44-jarige verloofde Sabrina Demoustier kwam woensdag om het leven bij een aanrijding op een zebrapad op de Brusselsesteenweg in Meerbeke. “Wij hopen dat die bestuurder gestraft wordt en eisen dat de verkeerssituatie hier aangepakt wordt.”

Hier ligt een zebrapad, maar geen enkele bestuurder ziet het en niemand stopt Jean-Jacques Mattens

Jean-Jacques Mattens en Sabrina Demoustier woonden sinds 2013 gelukkig samen op de Brusselsesteenweg en zouden in augustus in het huwelijksbootje stappen. Het stel had mooie toekomstplannen, maar die werden hen woensdagmiddag abrupt afgenomen. De 44-jarige Sabrina was rond 15 uur naar de Kiosque, de shop aan het tankstation aan de overkant van de steenweg, om pmd-zakken te kopen. Op de terugweg werd ze op het zebrapad gegrepen door een zwarte Mercedes die in de richting van Brussel reed. Een buschauffeur van De Lijn besefte de ernst van de situatie en parkeerde zijn bus om te helpen. Hij startte met reanimeren in afwachting van de hulpdiensten. De ambulanciers en een mugteam waren snel ter plaatse, maar tevergeefs. De vrouw overleed aan haar verwondingen.

“Fantastische vrouw”

Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog altijd niet duidelijk. Het parket spreekt van twee voertuigen: een zwarte Mercedes S-klasse en een grijze Audi A6 break. Volgens buren zouden de twee familie van elkaar zijn en zouden ze een autohandel in het Brusselse hebben. “Bij de aanrijding waren twee voertuigen betrokken, respectievelijk bestuurd door een 56-jarige man en 31-jarige man. Beiden zijn afkomstig uit Brussel”, zegt persmagistrate Katrien Borms.

“Ik heb die twee auto's hier ook zien staan, maar wij hebben vernomen dat de Audi er weinig mee te maken zou hebben”, vertelt Mattens. “De bestuurder van de Mercedes, die Sabrina aan te hoge snelheid aanreed, zou nog geprobeerd hebben om uit te wijken en raakte daardoor de spiegel van de Audi op het tweede vak.”

Mattens was woensdag met zijn vrachtwagen net de grens met Frankrijk overgestoken toen hij via de telefoon het vreselijke nieuws te horen kreeg. Hij zit in zak en as. “Sabrina was een fantastische vrouw die altijd klaarstond en iedereen liet genieten van het leven. ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, zei ze vaak. Ze veroordeelde niemand en je zou haar ook nooit iets negatiefs over iemand horen zeggen hebben. Mensen beweren vaak dat hun geliefde vijftig procent is van wie ze zelf zijn, Sabrina was 75 procent van wie ik ben. We waren echt gelukkig samen.”

De man hoopt dat het gerecht de aanrijder zal straffen. “Ik wil gerechtigheid, ik wil dat die man gestraft wordt omdat hij mijn verloofde van haar leven heeft beroofd én haar van mij en haar drie kinderen — 13, 18 en 22 jaar — heeft afgenomen. Pas als die man is berecht, zal Sabrina in vrede kunnen rusten.”

De man dringt er ook op aan dat de stad en het gewest werk maken van de gevaarlijk situatie ter hoogte van het tankstation, op het kruispunt van de Herremanstraat met de Brusselsesteenweg. “Er ligt een zebrapad, maar er is geen enkele bestuurder die het ziet en er is vooral niemand die stopt. Bovendien rijdt de helft hier te snel omdat er geen flitspaal staat. Er moeten hier dagelijks tientallen kinderen en oudere mensen oversteken, dat is gewoon levensgevaarlijk. Laat de dood van Sabrina alsjeblieft niet voor niets geweest zijn: zet hier verkeerslichten en maak het veiliger voor iedereen.”

Onteigeningen nodig

De plannen voor de heraanleg van de N8 in Meerbeke zijn gemaakt, de uitvoering ervan is nog niet voor morgen. “De plannen op het traject tussen kruispunt de Tramstatie en de grens met Roosdaal omvatten fietspaden en een verhoogde middenberm. Aangezien de N8 daarvoor niet overal breed genoeg is, zullen er onteigeningen moeten gebeuren. Zo’n delicate procedure kan echter jaren in beslag nemen”, zegt Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het agentschap gaat wel onderzoeken hoe het de tijdelijke verbetering van de verkeerssituatie er mogelijk kan maken. Stoplichten plaatsen lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. “Dat hebben we onlangs bijvoorbeeld nog gedaan op het kruispunt met Roesbeek. Om het daaropvolgende kruispunt niet extra te belasten, hebben we van de Eggerstraat-Zuid ook eenrichtingsverkeer gemaakt.”