Charleroi-fans pakken uit met indrukwekkende tifo, Bayat neemt een selfie

Charleroi kan nog steeds Europees voetbal halen. Het is dan ook een goed seizoen geweest voor de Carolo’s, dat ze graag bekroond zouden zien in het Zwarte Land. De fans gaven de spelers voor de match nog een duwtje in de rug met een knappe tifo. Manager Mehdi Bayat was onder de indruk en nam prompt een selfie.