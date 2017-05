Deze papa met “een buikje” toont hoe hij een goddelijk lichaam kreeg in amper 12 weken

Als veertiger zag Ben Jackson uit de Engelse stad Warrington zichzelf zienderogen verzwaren. Zijn bierbuikje kon hij niet langer verbergen. Maar hij gaf niet toe aan wat velen zien als “de vloek van het ouder worden”. Hij verplichtte zichzelf om af te vallen en transformeerde zijn lichaam in amper twaalf weken tijd.

De vader van drie kinderen gooide zijn leven om toen hij aangesproken werd door mensen van een sportvoedingsbedrijf. Op hun aanraden begon hij met een koolhydraatarm en proteïnerijk dieet. De avonden op café verving hij door bezoekjes aan de fitness. In plaats van energiedranken, chocolade en fastfood koos hij voor zes kleinere maaltijden per dag.

In amper twaalf weken tijd verminderde zijn lichaamsvet van twintig procent naar negen procent. Hij viel ook zeven kilogram af. Zijn bierbuikje werd een sixpack.

“Veel mannen die ouder zijn dan 45 jaar denken dat het te laat is om te beginnen fitnessen omdat hun lichamen niet meer in vorm zijn of omdat ze niet het uithoudingsvermogen van een twintiger hebben”, zegt Jackson. “Maar ik hoop dat ik met mijn resultaten andere mannen kan overtuigen dat ze zichzelf op eender welke leeftijd kunnen heruitvinden.”

Zelf zegt hij zich zowel fysiek als mentaal beter te voelen. “Ik voel me vrolijk en alert. Ik slaap veel beter, heb meer geduld met mijn kinderen, problemen op het werk raken me niet zo hard meer en ik ben een gelukkiger persoon”, klinkt het.