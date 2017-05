Halle Berry plaatst onthullende foto op Instagram maar moet heel wat kritiek slikken

We kennen Halle Berry allemaal als Catwoman, Bond girl uit Die Another Day en Storm uit X-Men. De ondertussen 50-jarige Amerikaanse actrice is nogal actief op sociale media, met name op Instagram. Daar kreeg een van haar laatste foto's veel positieve én negatieve kritiek.

Berry liet weinig aan de verbeelding over met haar foto, waarop ze enkel een bikini lijkt aan te hebben. “I’ll tell you what freedom is to me. No fear. #NinaSimone", schreef ze als eerbetoon aan de zangeres/activiste Nina Simone.

De foto kreeg ondertussen al meer dan 105.000 likes en heel wat reacties waren positief. Gaande van "Thank you Jesus for this beautiful woman!" tot "Goddess". Maar er waren er ook heel wat negatieve bij. Zo noemde één iemand Berry een "desperate tramp". Een andere persoon vond het dan weer triestig dat vrouwen tegenwoordig hun lichaam gebruiken om aandacht te krijgen en dat vrijheid wel wat anders is. Nog een andere persoon noemde Berry een "vrouw van zonden".

I’ll tell you what freedom is to me. No fear. #NinaSimone Een bericht gedeeld door Halle Berry (@halleberry) op 16 Mei 2017 om 5:49 PDT

Het is trouwens niet de eerste keer dat Berry wat meer van zichzelf onthuld op Instragam:

Me when someone says "I'm coming over and I've got snacks." Een bericht gedeeld door Halle Berry (@halleberry) op 30 Mrt 2017 om 2:12 PDT

Says it's 48° outside... But it's hot AF in my house. ?? Een bericht gedeeld door Halle Berry (@halleberry) op 1 Dec 2016 om 3:08 PST