Volwassenen of kinderen: wie is het vrijgevigst? Deze test geeft het antwoord

In het nieuwe Eén-programma ‘Typisch Mensen’ gaan Freek Braekman en Julie Van den Steen op zoek naar het verschil tussen wat u doet, wat u denkt en wat u zegt dat u doet. Tijdens de eerste aflevering donderdag ging het over geld.

Tijdens een spelletje ‘Balleke balleke’ waar je op het einde van de rit moet zeggen onder welk bekertje het balletje zich bevindt, konden zowel vijf volwassen als vijf kinderen € 50 winnen. Daarna stond hen een dilemma te wachten. ‘Typisch Mensen’ gaf hen de kans om volledig anoniem (een deel van) het geld weg te schenken aan een dierenasiel of het bedrag gewoon zelf te houden.

Op het einde van de rit werd al het geld voor het goede doel geteld. Opvallend: kinderen gaven € 65 aan de dieren maar volwassenen gaven bijna het dubbele: € 120. Betekent dat dan ook dat volwassenen vrijgeviger zijn dan kinderen? “Wat u vooral moet onthouden van dit experiment is dat iedereen deelt”, zegt Freek Braekman. “Het was niet verplicht om geld weg te geven en toch doen we het allemaal. De een iets meer dan de ander, maar we geven allemaal iets.”

En of de mensen vrijgevig zijn, werd ook getest in volgend experiment. Een prikbord met briefjes van € 5 en de boodschap “Geef als je kan, neem als je nodig hebt”, werd in het station van Antwerpen Centraal geplaatst waar iedereen zomaar geld kon geven en nemen.

Er werd ook uitgezocht hoe hard wij de wereld indelen in man en vrouw. Kopen we een boormachine liever van een man, of doet dat er niet toe?

Hardrijden is voor velen vaak een factor. Freek en Julie proberen om de mensen trager te doen rijden. In Bekkevoort gaan ze samen met de politie aan de slag. Wie te hard rijdt, krijgt een boete. Wie zich aan de snelheidslimiet houdt, krijgt misschien wel een beloning.