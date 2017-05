De vraag waar veel vrouwen van wakker liggen, maar waar ze vaak niet over durven te praten

Een kind, wil ik er één of niet? Het is niet voor alle vrouwen een uitgemaakte keuze. Zes jaar lang tobde Ida Kersseboom (46) over dat dilemma. Intussen heeft ze de knoop doorgehakt en kreeg ze twee kinderen, maar om vrouwen in hetzelfde schuitje te helpen kiezen, schreef ze een handboek: Het Babydilemma. Gynaecoloog Hendrik Cammu hoopt dat het vrouwen leert dat twijfelen over kinderen normaal is. “Niet iedereen voelt de hormonen kriebelen, maar dat hoeft ook niet om moeder te kunnen worden.”