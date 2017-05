Mogen uw kinderen na het lezen van dit artikel nog een Red Bull drinken?

Naast sigaretten en sterkedrank moeten ook energiedranken verboden worden voor jongeren onder 16 jaar. Dat zeggen experts nu uit onderzoek blijkt hoezeer Vlaamse jongeren verslingerd zijn aan Red Bull en co. Door het hoge gehalte aan cafeïne zijn de drankjes verslavend. In extreme gevallen kunnen ze zelfs tot hartproblemen leiden.

Razend populair zijn ze: energiedranken als Red Bull, Monster, Golden Power of Nalu. Wie in een Vlaamse stad even rond zich kijkt, ziet snel jongeren die fier met een blikje energiedrank rond­lopen. Iets ...