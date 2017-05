REACTIES. Opluchting en fierheid bij Anderlecht: “Trots op wat we bereikt hebben”

Anderlecht is voor de 34e keer kampioen geworden, na een 1-3 zege op het veld van Charleroi. De Brusselse club pakt zo zijn eerste landstitel in drie jaar, een groot gevoel van opluchting. “Het was een moeilijk seizoen, maar de opluchting is groot.”

Lees vrijdag de twaalf pagina’s dikke kampioenbijlage van Het Nieuwsblad, mét poster

Leander Dendoncker was dit seizoen één van de drijvende krachten achter de ploeg. “Het begon niet goed vandaag, met die ongelukkige achterstand. Toen hoorden we dat Club Brugge ook achterstond, maar zo wilden we niet kampioen worden. We hebben ons na de rust meer dan herpakt, denk ik. Dit is een zalig gevoel. Het was dan wel geen thuismatch, maar de fans waren fantastisch. Ze hebben ons altijd gesteund, het is mede dankzij hun dat we deze titel pakken. Het is de verdienste van de hele ploeg dat we kampioen zijn, niet van individuen. Drie jaar geleden speelde ik ook kampioen, maar dit is helemaal anders.”

Olivier Deschacht vervulde dit seizoen dan wel meer een bijrol, de ancien was zichtbaar trots op de titel. “Het is voor mij persoonlijk misschien niet de mooiste titel, want ik was veel geblesseerd. Maar de jongens op mijn plek deden het fantastisch. Het is ook de titel die ik het meeste wilde, want het was een moeilijk seizoen.”

Foto: Isosport

Ook die andere centrale verdediger op de bank,, was door het dolle heen. “Aah dit is gewoon geweldig. Kampioen spelen is het belangrijkste dat er is. We kenden twee minderen jaren, ik ben trots op deze titel, waar ik ook mijn steentje aan heb bijgedragen. Ik ben zeer trots, zeker met de mooie Europese campagne die we speelden. En de fans waren geweldig”, aldus de Nederlander.

Ook Adrien Trebel, in de winter pas naar Anderlecht gekomen, was tevreden. “Hiervoor ben ik gekomen, om kampioen te spelen. Het was fantastisch. Ik wil deze titel ook opdragen aan mijn familie. Onze fans zijn geweldig. Het maakt niet uit waar we kampioen spelen, als ze er maar bij zijn.”

Foto: BELGA

Manager Herman Van Holsbeeck moest vroeg in het seizoen de crisis bezweren en de kalmte bewaren, maar aan het einde van de rit is Anderlecht kampioen. “Dit is de mooiste van acht titels. We hebben tonnen kritiek gekregen. We wisten dat het niet evident zou zijn, met een nieuwe technische staf en negen nieuwe spelers. Als je dan op het einde van het seizoen kampioen speelt, geeft dat enorm veel voldoening.”

“Ik heb nooit getwijfeld aan mezelf, ik wist dat we de juiste beslissingen hadden genomen. Maar in het voetbal is maar één waarheid en dat zijn de resultaten. Het is zogenaamd nooit een mooie titel als Anderlecht wint, maar we staan er alweer. Het is de achtste titel in veertien jaar, andere clubs moeten 25 jaar wachten”, aldus de manager. Voorzitter Roger Vanden Stock stak de pluimen op de hoed van de man die het sportieve beleid uittekent. “Dit is de titel van Van Holsbeeck.”