Eerste scholen verbieden fidget spinners

De eerste scholen beginnen fidget spinners te verbieden. Het speelgoed wordt verbannen omdat het ontzettend storend zou zijn tijdens de lessen. Over hoeveel scholen het precies gaat, kan noch het GO! noch het katholiek onderwijs vertellen.

Volgens een navraag van VTM Nieuws gaat het over de Sint-Jozefscolleges van Aalst en Turnhout. Maar ook over de Prins Boudewijnschool in Wilrijk. Voor experts is het ongetwijfeld geen goede zaak. Want dat spinnen zou goed zijn om de concentratie van leerlingen te bevorderen