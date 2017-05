Anderlecht-coach Weiler bijt na behalen titel van zich af tegen de pers

Anderlecht-trainer René Weiler kreeg doorheen het seizoen aardig wat kritiek te verduren, maar leidde paars-wit wel naar zijn 34ste landstitel. Op de persconferentie na de titelmatch op Charleroi beet hij van zich af. “Ik weet nog steeds niet waarom ik zo bekritiseerd werd.”

Anderlecht speelde een sterke wedstrijd op Charleroi, al stond het halfweg wel 1-0 achter door een goal van Chris Bedia. Na de pauze kantelde de match helemaal en kon Anderlecht de partij makkelijk veiligstellen: 1-3. “We kenden een moeilijke match tegen Charleroi, zoals altijd”, analyseerde trainer Weiler. “We hebben vijf keer tegen hen gespeeld dit seizoen en telkens was het heel nipt. Ik wil hen feliciteren met wat ze ook vandaag weer hebben neergezet.”

“Of dit het beste moment uit mijn carrière was? Het is één van de goede momenten. Het is niet mijn persoonlijke titel, maar het werk van de staf en de ploeg. Ik ben gelukkig voor iedereen waar ik mee gewerkt heb hier bij Anderlecht, iedereen verdient deze titel. De laatste week was heel stressvol, na een vermoeiend seizoen. De druk was hoog en we hebben veel kritiek gekregen, maar ik heb nooit getwijfeld. We hebben hard gewerkt en ik ben gelukkig voor iedereen bij Anderlecht. Ik ben altijd mijn werk blijven doen om de ons doel te bereiken, de kritiek van buitenaf heeft me niet beïnvloed. Ik ben fier dat we ons doel bereikt hebben, uiteindelijk zijn het de spelers die het gedaan hebben.”

...met manager Herman Van Holsbeeck... Foto: BELGA

De Zwitser leidde Anderlecht in zijn eerste seizoen in België meteen naar de titel. Nochtans was er, zeker aan het begin van het seizoen, veel kritiek op Weiler. “Ik weet nog steeds niet waarom ik zo bekritiseerd werd. Je moet ook wel rekening houden met de manier waarop ik ben moeten beginnen bij Anderlecht. Ik had een compleet nieuwe spelersgroep. We hebben veel problemen gekend, maar die ik zou liever niet hier bespreken. Jullie doen jullie werk en ik het mijne, en volgens mij heb ik mijn job toch niet slecht gedaan. Ik ben gelukkig voor iedereen die Anderlecht een warm hart toedraagt.”

Zijn haat-liefdeverhouding met de pers werd nog eens duidelijk toen hem gevraagd werd de punten waar hij dit seizoen vooral aan gewerkt had op te sommen. “Sorry, maar om die hele uitleg te doen, daar ben ik nu veel te moe voor”, zei Weiler, die de vraag duidelijk opvatte als impliciete kritiek.

...en met voorzitter Roger Vanden Stock Foto: Photo News

Iemand die wèl zeker tevreden was over de prestaties van Weiler was Anderlecht-voorzitter Roger van den Stock. Die strooide met de complimentjes na het behalen van de titel. “Ach, het is een titel van de hele groep, niet alleen van mij”, reageerde Weiler. “Hij behoort toe aan de spelers, maar ook aan de fans en het bestuur. En dat wil zeggen dat ze toch content zijn met mijn werk”, kon hij het niet laten nog even te prikken. “Misschien is dit wel mijn meest bewogen seizoen geweest. Het was toch een jaar met veel emoties, zowel positieve als negatieve. Ik heb me alleszins nooit laten beïnvloeden door dingen van buitenaf.”