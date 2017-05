Het wonder van ‘Thuis’: verlamde Luc staat plots weer recht

Even schrikken voor de fans van Thuis die de soap ook via sociale media volgen: de verlamde Luc Bomans, vertolkt door acteur Mark Willems (69, foto), bleek gisteren plots weer recht te staan.

Luc ligt in het ziekenhuis en poseert met de teddybeer die hij van Julia kreeg. “Cadeautje van Julia”, staat bij de foto, “en het geeft Luc plots magische krachten”. De foto maakte heel wat reacties los, iemand sprak van “een wonder”. Producer Hans Roggen van Thuis benadrukt dat de Instagramfoto’s beelden van achter de schermen zijn: “Je gaat Luc in de serie niet plots zien lopen. Hij blijft in zijn rolstoel.”

Sinds hij een zelfmoordpoging ondernam, is Luc Bomans verlamd. Door het zuurstof­tekort heeft hij ook een mentale beperking. De poging tot zelfdoding dateert van de finale van seizoen twintig, acteur Mark Willems speelt Luc dus al bijna twee jaar zittend en liggend.