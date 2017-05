Hugo staat zonder Nicole op de planken: “Het wordt moeilijk”

Er is leven na Nicole en Hugo. Hugo Sigal (69) keert solo terug als acteur in het theaterstuk ‘De Tante van Charlie’. “Het wordt moeilijk, zo zonder Nicole naast mij.”

Nicole en Hugo, Vlaanderens meest iconische showbizzkoppel, stopte er anderhalf jaar geleden mee. Na 45 jaar was het welletjes geweest. Vooral voor Nicole (70), die de zorg voor haar hulpbehoevende moeder voorrang gaf. Hugo daarentegen liet al doorschemeren dat hij de showbizz moeilijk kon missen.

Komende herfst keert hij ­daarom terug naar de schijnwerpers, als acteur in de komedie De Tante van Charlie, naast Karel ­Deruwe en Jan Van Dyke. “Nicole en ik hebben samen beslist dat ik dit zou doen”, zegt Hugo. “Zij zei laconiek: Voor mij is het genoeg geweest. Maar als jij het wil, doe maar. Hoe moeilijk het ook wordt, zo zonder Nicole naast mij.”

Met zijn rol in de ­komedie, zijn eerste volwaardige theaterrol in 47 jaar, keert Hugo terug naar de beginperiode van zijn carrière. “Ik ben begonnen als acteur, heb zeven jaar in het theater gewerkt. Nicole heeft me leren kennen als ezel – die rol speelde ik destijds in een stuk.”

Of Nicole en Hugo ooit een ­comeback maken als duo, is zeer de vraag. “We hebben afscheid genomen”, zegt hij. “Al wil ik niet gezegd hebben dat we gestopt zijn. We doen het kalmer aan. We brengen half juni nog een nieuwe single uit: Alles Komt Terug, een liedje dat we nog in de schuif hadden liggen. Maar we gaan niet meer van hot naar her rennen om die te promoten. Vooral Nicole ziet dat niet meer zitten.”

Nicole knikt: “Het is mooi geweest. Mijn mama woont nu in een rusthuis. Ik doe ­elke dag de was en de plas en ga haar ­bezoeken. Dat combineren met een ­muziekcarrière gaat niet. Het hoeft ook niet meer. Ik mis de showbizz niet.”