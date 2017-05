Hein Vanhaezebrouck: “Half mirakel nodig tegen Club Brugge”

Hein Vanhaezebrouck reageerde uiteraard erg tevreden na de ruime overwinning van AA Gent tegen Zulte Waregem (5-2) op de voorlaatste speeldag van Play-off 1.

Zondag speelt AA Gent op Club Brugge een rechtstreeks duel voor een ticket voor de Champions League-voorronde. “Dan is er wel een half mirakel nodig”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Als ik me niet vergis, heeft dit seizoen nog niemand gewonnen op Jan Breydel. Noem het dus maar een waterkansje. Ik heb de wedstrijd tegen Anderlecht gezien en ik hou mijn hart vast. We zullen met de druk moeten kunnen omgaan in dat volle stadion met hun publiek. Denk maar aan de wedstrijd hier, hoe dat publiek toen al tekeer ging. Ik hoor ook dat het dezelfde scheidsrechter (Bart Vertenten, nvdr) wordt als toen. Ik hoop vooral ook dat er gevoetbald wordt. Van de 9 wedstrijden die we speelden in play off 1 werd er acht keer gevoetbald en was het één keer een non-match. Ik hoop dat het zondag een negende keer een mooie wedstrijd wordt.”

Je gaf eerder aan dat je hoopte zeker te zijn van plaats drie om dan enkele spelers een kans te geven die minder aan bod kwamen. Dat plan gaat nu wellicht niet door? “Uiteraard niet. Nu we onverhoopt nog meedoen voor plaats twee ga ik niet met nummers 27 tot 30 van mijn kern naar ginder.”