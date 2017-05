Het schrijnende verhaal van een Antwerpse moeder: “Mijn verkrachter eist het vaderschap op van mijn dochtertje”

Antwerpen - “Vijf jaar geleden werd ik in Zuid-Afrika verkracht. Die man is nu plots weer in mijn leven opgedoken. Hij eist voor de rechter het vaderschap op van mijn dochtertje, dat na die verkrachting werd geboren”, zo zegt een onthutste Antwerpse moeder. Ze vreest dat hij slechts één doel heeft: “Mijn dochtertje mee­nemen naar zijn land.”

Jarenlang was hij een boze droom die ver weg in Zuid-Afrika woonde. Maar deze week stond de Antwerpse moeder in de rechtbank oog in oog met haar verleden. “Sinds hij zich weer in mijn leven probeert te ...