Een avond tussen angst en euforie: van doffe ellende naar de Champions League-hymne in het Astridpark

Anderlecht mocht donderdagavond zijn 34ste landstitel in de clubgeschiedenis vieren, maar dat ging niet van een leien dakje. De ongeveer 8.000 fans die naar het Astridpark waren gekomen om er een feestje te bouwen, beleefden dan ook een avond tussen hoop en vrees...

Voor aanvang van de wedstrijd zagen de Anderlecht-fans in het Constant Vanden Stock-stadion het nog best zitten.

Maar na de onverwachte voorsprong van Charleroi sloeg de vrees toe...

...al probeerde een eenzame diehard er nog wel de sfeer in te houden...

Maar toen de enige overgebleven titelconcurrent Club Brugge op achterstand kwam in Oostende, gloorde er weer hoop aan de einder. Zowel voor de naar Charleroi meegereisde fans met de smartphone in de hand...

...als voor zij die in het Astridpark naar grote schermen zaten te kijken en dus door de tv-commentatoren op de hoogte werden gehouden.

Toen Lukasz Teodorczyk de gelijkmaker liet aantekenen was er een grote vreugde-explosie...

...al had het ook fout kunnen lopen als Charleroi-aanvaller Bedia dit doelpunt in geschenkverpakking niet onbegrijpelijk naast had getrapt

Helemaal loosgaan konden de Anderlecht-fans pas na de 1-2 van de herboren 'Gouden Stier’ Teodorczyk...

...en nadat KV Oostende quasi-simultaan weer op voorsprong kwam tegen Club Brugge.

Daarna was het aftellen naar het moment suprême. Het leverde na drie jaar zonder titel dolle taferelen op in Charleroi...

...en in het Astridpark.

Daar weerklonken meteen na affluiten het onvermijdelijke “We are the champions” en... de Champions League-hymne.

