Anderlecht-bestuur: “Tielemans vertrekt, maar Dendoncker laten we niet gaan”

Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock en manager Herman Van Holsbeeck slaakten een zucht van opluchting. Dan toch die 34ste titel. Maar de tijd om te feesten is kort, want straks dreigt paars-wit sterkhouders als Tielemans, Dendoncker, Kara en Teo te verliezen. “We behouden het geraamte van onze ploeg en onze transfers zullen voor goed voetbal staan.”

In november waren de voorzitter en ik de enigen die Weiler nog steunden herman van holsbeeck

Van Holsbeeck: “Vorig jaar hebben we een ploeg moeten bouwen op heel korte tijd. De trainer kwam laat en omdat we zijn filosofie nog niet zo goed konden inschatten, hebben we een aantal goeie transfers gemist. Nu hebben we meer tijd om te bespreken waar hij precies naartoe wil. De mentaliteit is aangepakt, nu de kwaliteit. Jullie zullen zien: de spelers die er de komende weken bijkomen, weten wat goed voetbal is.”

Vanden Stock: “Beter voetbal? We hebben de beste verdediging, de beste aanval, de beste keeper. Wat kun je meer verwachten? In dit Belgische systeem met play-offs is elke titel tegenwoordig heel zwaarbevochten. De tijd dat we op voorhand kampioen waren, is lang voorbij.”

Nieuwe spelers, akkoord. Maar jullie verliezen wellicht toppers als Tielemans, Dendoncker, Kara...

Vanden Stock: “Je kent de mening van de voorzitter, hé. Ik wil iedereen houden, maar mogelijk ontsnapt er wel eentje.”

Van Holsbeeck: “Tielemans tekende nog nergens, maar gaat vertrekken. Dendoncker: die gaan we wel houden. De halve Premier League zit op hem te wachten, maar als we volgend seizoen een goeie basis willen hebben in onze ploeg is het cruciaal om Leander hier te houden. Met het geld van de Champions League hebben we trouwens meer mogelijkheden om rond hem te bouwen. We kunnen al eens een half miljoen meer uitgeven.”

Akkoord, maar er zijn ook nog Kara, Teo, Najar, Acheampong...

Van Holsbeeck: “Met Kara en Acheampong zijn duidelijke afspraken. Als ze opnieuw naar Engeland kunnen, mogen ze gaan voor een bepaalde prijs.Teo willen we houden, want hij blijft een goalgetter. En bij Najar zitten zowel wij als club als hij als speler in een zwakke onderhandelingspositie na zijn blessure. Daarom lijkt het ons beter dat ook hij blijft.”

Vanden Stock: “En als er toch jongens vertrekken, zullen we heel gerichte transfers doen.” (lacht)