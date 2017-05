Zo verliep de wilde feestnacht van Anderlecht na het behalen van 34e landstitel

En of Anderlecht een wilde feestnacht kende. Na een seizoen met veel kritiek kroonden de Brusselaars zich donderdagavond voor de 34e keer tot kampioen van België. Al op het veld van Charleroi barstte er een feest los, de opluchting was enorm. Op de bus naar Brussel en in het Astridpark ging het feest tot in de vroege uurtjes door.

Lees vrijdag de twaalf pagina’s dikke kampioenenbijlage van Het Nieuwsblad, mét poster.

Anderlecht zette in de tweede helft een scheve situatie recht en won met 1-3 op het veld van zwarte beest Charleroi. De vreugde-uitbarsting bij alles wat paars en wit is was enorm.

In de kleedkamers ging het feestje lustig verder. Er werd gedanst en gezongen, de zorgen van eerder op het seizoen waren dan al lang vergeten. De sfeer zat er meteen in.

Nadat de kleedkamers (figuurlijk) afgebroken werden, was het tijd om koers te zetten naar het Astridpark, waar naar schatting 10.000 fans de spelers stonden op te wachten. Ook op de bus werd er duchtig gezongen en gefeest, zoals het hoort.

In het Constant Vanden Stockstadion stond de feestende meute de spelersbus op te wachten. De sfeer zate er al goed in, maar toen de paars-witte helden kwamen opdagen gingen de decibels nog wat de hoogte in.

Na het toezingen van de eigen ploeg richtten de fans het vizier even op aartsvijand en rivaal Club Brugge. De West-Vlamingen werden door het Brusselse publiek op de korrel genomen, de klassiekers “Allez Michel, chante avec nous” en “Alle boeren zijn homo’s” passeerden de revue.

