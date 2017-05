Slimme meter kost u 559 euro

De invoering van de slimme meters gaat de doorsnee consument in totaal zo’n 560 euro kosten, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Vlaamse energiewaakhond VREG. Alweer een verhoging van de energiefactuur dus, maar op termijn wordt de consument daar ook beter van, vindt de VREG. De hele operatie zou de samenleving 336 miljoen opleveren.

Kostprijs gemiddelde klant

Elektriciteit: 16,36 euro per jaar

16,36 euro per jaar Gas: 11,59 euro per jaar

11,59 euro per jaar Totaal: 27,95 euro per jaar

27,95 euro per jaar Eindtotaal over 20 jaar: 559 euro

De stroomfactuur is in een jaar tijd met 17 procent gestegen, liet het Prijzenobservatorium gisteren weten. Toch komt alweer een nieuwe prijsverhoging op de gezinnen af. Energiewaakhond VREG gaf gisteren een studie vrij waaruit blijkt dat de slimme meters de doorsnee verbruiker 20 jaar aan een stuk zo’n 28 euro per jaar gaan kosten (16,4 euro voor stroom en 11,6 euro voor gas), in totaal net geen 560 euro.

“Dat is de hoogst mogelijke kostprijs”, beklemtoont woordvoerder Dirk Van Evercooren van de VREG. “Wie wat precies gaat betalen, hangt af van een aantal te nemen beslissingen.”

Zo zou het kunnen dat wie vroeger dan voorzien een slimme meter wil, die zelf zou moeten betalen, net als bij nieuwbouw mogelijk is. De VREG schat de voordelen van die meter op zo’n 20 euro per jaar, maar wijst erop dat dit vooral voor bedrijven en grote verbruikers geldt. Een doorsnee gezin zal er een pak minder profijt uit halen.

Verwacht wordt ook dat we met zijn allen minder gas en stroom gaan verbruiken: die meter zal het ons namelijk mogelijk maken om veel regelmatiger geïnformeerd te raken over ons verbruik. “Wij hebben buitenlandse voorbeelden gezien waar men mensen mailtjes stuurt dat de buren 10 procent minder verbruiken. Dat blijkt heel goed te werken”, zegt Van Evercooren.

Echt superslim wordt de slimme meter overigens niet: hij meet enkel digitaal uw gas- en elektriciteitsverbruik, en seint dit door naar de distributeur. “Dit zorgt voor een grote besparing”, zegt Van Evercooren. “Er moeten geen meteropnemers meer gestuurd worden en er kunnen geen foute meterstanden meer doorgegeven worden.”

Uiteindelijk zal de hele operatie volgens de VREG zo’n 1,3 miljard euro kosten, maar nog 336 miljoen euro meer opbrengen aan maatschappelijke baten. “Aan wie die ten goede komen, hangt af van hoe kosten en baten verdeeld worden”, zegt Van Evercooren. De VREG concludeert dus dat het plan van energieminister Bart Tommelein (Open VLD) om die meters uit te rollen over 20 jaar een goede beleidskeuze is. Maar SP.A-energiespecialist Rob Beenders vreest dat de gezinnen overdadig veel zullen betalen. “Als de maatschappelijke baten groter zullen zijn dan de kosten, maar de gezinnen meer moeten betalen, wie gaat dan met de winst ­lopen?”