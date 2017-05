Geraint Thomas stapt uit Giro na valpartij met motor

De Giro telt een favoriet minder. De Welshman Geraint Thomas (Team Sky) komt niet meer aan de start van de 13e etappe na zijn valpartij op zondag. Toen ging de Brit onderuit nadat een stilstaande motor langs de weg een valpartij veroorzaakte.

Thomas heeft te veel last van de naweeën van een val die hij afgelopen zondag maakte in de negende rit. Hij smakte toen, samen met een aantal andere renners, tegen het asfalt na een botsing met een stilstaande motor. Thomas zette de Giro wel verder en werd dinsdag nog knap tweede in de tijdrit naar Montefalco, maar nu staakt hij toch de strijd.

“Sinds mijn val zondag ben ik aan het afzien”, zegt de Welshman, die vijftiende staat in het klassement op bijna 7 minuten van leider Dumoulin. “Er scheelt iets met mijn schouder, al kan ik dat wel aan. Maar ook de hinder aan mijn knie verergert elke dag. Uiteraard is het nooit leuk te moeten opgeven, zeker als de wedstrijd je hoofddoel van het seizoen is. Maar ik moet naar het groter geheel kijken. Ik zou graag verder fietsen, maar het zou eerder een dagelijkse overlevingsstrijd zijn in plaats van een koers.”

De 30-jarige Thomas richt zich nu op de Ronde van Frankrijk. “Ik wil er met dezelfde goede vorm aan de start staan als in de Giro.”