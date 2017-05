Killer look van Rihanna krijgt felle kritiek

De bonten jas van Dior waar Rihanna deze week mee gespot werd kreeg opnieuw felle kritiek. 'Kies voor een killer look zonder er voor te moeten killen', reageerde dierenrechtenorganisatie PETA.

Het is niet de eerste keer dat Rihanna pronkt in bont. Dit keer koos ze voor een halflange jas van Christian Dior. Iets waar dierenrechtenorganisatie PETA niet mee opgezet was. Als reactie op de jas waar Rihanna tijdens een event mee gespot werd, stuurden ze haar een nepbonten jas op, met daarbij een open brief.



"We zagen verschillende reacties van fans die teleurgesteld waren omdat ze je met de bonten jas zagen vorige week. Net zoals wij, zouden ze willen dat je die bontjassen vaarwel zegt en kiest voor een killer look, zonder dat je er daadwerkelijk iemand voor moet killen."



"We zouden willen vragen dat je erover nadenkt om jouw bont aan ons te schenken. Elk bonten item veroorzaakt ongelooflijk veel pijn en lijden voor vossen, nertsen en wolven die geslagen, geëlektrokuteerd, vergast, en levend gevild worden voor de bontindustrie."

Een duidelijk statement dus, dat op veel bijval kan rekenen van fans. Het is trouwens niet de eerste keer dat Rihanna kiest voor bont. Ze verscheen al vaker in het openbaar in jassen die ongeveer evenveel hebben gekost als een kleine tweedehandsauto.