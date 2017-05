Guinees meisje verschillende weken als seksslavin vastgehouden in huis in Sydney

Een tiener uit Guinee is kunnen ontsnappen uit een woning in Sydney waar ze verschillende weken lang werd vastgehouden en als seksslavin werd gebruikt. Dat heeft de Australische politie vrijdag gemeld. Het 17-jarige meisje werd begin april naar Sydney gebracht door een man die ze in januari in haar thuisland had ontmoet en die haar had voorgesteld om haar naar Australië over te brengen en er te werken als zijn schoonmaakster, aldus de politie.

Bij haar aankomst in Sydney werd het meisje naar de woning gebracht en er gevangen gehouden. Tijdens haar verblijf in het huis werd ze “door verschillende mannen” seksueel misbruikt. Op 27 april slaagde het slachtoffer erin te ontsnappen.

“Het onderzoek verloopt zeer moeizaam. Er zijn verschillende culturele en taalproblemen”, zegt commissaris Chris Sheehan van de Australische federale politie. “Het heeft dagen geduurd voor we haar verklaring volledig hadden.”

De politie is nu op zoek naar de persoon die de tiener net na haar ontsnapping heeft geholpen en haar naar een asielcentrum heeft gebracht. De getuige is een vrouw die waarschijnlijk Nicole heet en met een kleine rode auto reed. De politie hoopt dat deze getuige meer duidelijkheid kan verschaffen over waar het meisje werd vastgehouden. “We weten niet waar het zich heeft voorgedaan, maar we denken dat het mogelijk in de buurt van Newtown was”, zegt commissaris Sheehan.

Het slachtoffer werd intussen overgebracht naar een ziekenhuis en wordt voor de tijd van het onderzoek door de autoriteiten opgevangen.