Opgelet: als je dit bericht via WhatsApp krijgt, mag je de link niet openen

Krijg je een bericht in WhatsApp waarin je uitgenodigd wordt om de “nieuwe kleuren van WhatsApp” te ontdekken? Dan klik je best niet op de bijhorende link. Die leidt naar kwaadaardige software die je computer schade kan berokkenen.

De spammers maken gebruik van het Cyrillische alfabet om een link weer te geven die erg lijkt op de officiële site whatsapp.com. Eigenlijk word je naar шһатѕарр.com doorgesluisd, een kwaadaardige site die niets met de officiële app te maken heeft.

De site vraagt vervolgens om de link naar een dozijn van je vrienden door te sturen ter ‘verificatie’. Eens dat gebeurd is, wordt gevraagd een bepaalde Google Chrome-extensie op je desktopcomputer te installeren. Die extensie draagt de naam ‘BlackWhats’ en is niets meer dan een stukje malware - software die vaak gebruikt wordt om gevoelige informatie te verzamelen of om je te overladen met ongewenste advertentieboodschappen.

Een goede raad: open nooit links van onbekende afzenders.