VIDEO. Giftige rook vrijgekomen bij zware industriebrand in Aarschot

Aarschot - Op het industrieterrein Nieuwland in Aarschot woedt momenteel een bijzonder zware industriebrand bij het bedrijf LPW Ceramic Pools. De vrijgekomen rook is giftig. De politie en brandweer vragen iedereen in de ruime omgeving om ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te schakelen, de scholen in de streek moeten de kinderen binnen houden.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zwarte rookpluim is tot ver in de omgeving te zien.

Brand in #Aarschot thv de Nieuwlandlaan. Hou in de ruime omgeving ramen en deuren gesloten en zet de ventilatie af. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) May 19, 2017

Volgens Rony Gerits van de lokale politie van Aarschot gaat het om een zware uitslaande brand. "Er is ook een kleine explosie geweest. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen."

De rook is wel giftig. "We zijn alle scholen in de streek aan het contacteren om te vragen dat ze de kinderen binnen zouden houden. Omdat de fabriek vrij dicht bij de dorpskern ligt, vragen we iedereen in Aarschot en Langdorp om ramen en deuren gesloten te houden. Chaffeurs vragen we ramen van de auto dicht te houden en de ventilatie uit te schakelen."