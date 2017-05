Dit moet je weten over het ‘huwelijk van het jaar’

Zes jaar geleden werd ze wereldberoemd omdat haar zus trouwde met een prins. En omdat de jurk die ze als bruidsmeisje droeg, erg flatterend rond haar billen zat. Dit weekend trouwt Pippa Middleton zelf. Dat had ze liefst zonder veel persbelangstelling gedaan, maar dat blijkt niet zo makkelijk als je bruidskindjes de troonopvolgers van Groot-Brittannië zijn. Daarom: alle weetjes over haar grote dag.

- Pippa (33) trouwt met de 40-jarige James Matthews. Niet met een prins zoals haar zus, wel een miljonair uit de Britse financiële wereld. Zijn familie is eigenaar van het beroemde hotel Eden Rock St. Barth en hij is beheerder van een investeringsfonds. Daarvoor was hij professioneel racepiloot. Pippa zal weliswaar geen hertogin worden, maar ze krijgt wel een titel. James is een toekomstige ‘Laird’, een Schotse erfelijke titel voor de eigenaar van een landgoed. James zal zijn vader opvolgen als 'Laird of Glen Affric', wat van Pippa de ‘Lady of Glen Affric’ zal maken.



- De kerkelijke dienst is in de St Mark’s Chruch in Englefield, Berkshire, de kerk waar de Middletons als kinderen al gingen. De receptie en het feest gebeuren in de tuin van Pippa’s ouders, die zo bescheiden is dat er een oranjerie in gebouwd werd. Eentje uit België, zelfs.



- Kate zal geen bruidsmeisje zijn op het huwelijk van haar zus. Officieel omdat het traditie is dat ongetrouwde vrouwen die rol vervullen, maar volgens royaltywatchers is Kate bang dat ze te veel de aandacht zou afleiden van haar zus.



- De kinderen van Kate en prins William, prins George en prinses Charlotte, krijgen wel een glansrol. George mag de ringen dragen, Charlotte is één van de bruidskindjes.



- Omdat ze de ceremonie intiem wilde houden, zou Pippa erop gestaan hebben de ‘no ring no bring’-regel te hanteren, wat wil zeggen dat gasten alleen hun partner mogen meebrengen als ze getrouwd zijn. Volgens kwatongen doet ze dat omdat ze niet zo gesteld is op Vogue Williams, model en vriendin van haar toekomstige schoonbroer, ‘Made in Chelsea’-realityster Spencer Matthews.



- Wie wél zonder trouwring om haar vinger mag komen is actrice Meghan Markle. De Britse tabloids speculeerden eerst dat de ‘no ring no bring’-regel er voor haar kwam, maar de vriendin van prins Harry komt wel naar de ceremonie, de receptie én het avondfeest.



- De vraag wie de trouwjurk gemaakt heeft, lijkt beantwoord door geruchten dat ontwerper Giles Deacon in de buurt van Pippa’s huis gespot werd met een kledingzak. Volgens showbizzsite E! zou het om een ‘eenvoudige, elegante en handgemaakte jurk’ gaan.

Misschien is er ook meer dan één jurk, want naar verluidt zou Pippa haar gasten gevraagd hebben om twee outfits te voorzien: één voor de plechtigheid ’s ochtends, een tweede voor de receptie in de tuin.



- Om er zeker van te zijn dat ze in haar jurk past, volgde Pippa het Sirtfood dieet, waarmee ook zangeres Adele kilo’s verloor. Het strikte dieet laat op sommige dagen maar 1.000kcal per dag toe en is volgens verschillende experts gevaarlijk. Daarnaast zou ze een ‘bridal bootcamp’ , een intensief trainingsprogramma van vijf keer sporten per week, gevolgd hebben. De afgelopen twee dagen zou ze hebben doorgebracht in een luxespa in Londen waar ze –letterlijk- werd klaargestoomd voor haar grote dag.



- De kosten voor het trouwfeest worden geschat op zo’n 225.00 euro. Dat is vijftien keer zoveel als het gemiddelde Britse trouwfeest, maar wel veel minder duur dan het huwelijk van Kate en prins William, dat zo’n dertig miljoen euro kostte.